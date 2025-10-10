Нобелът за мир: Тръмп не успя! Ето кой печели

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо бе удостоена с Нобеловата награда за мир за неуморните ѝ усилия да защитава демократичните права и да настоява за мирен преход от диктатура към демокрация в страната си. Нобеловият комитет подчерта смелостта ѝ пред заплахите за живота и решението ѝ да остане във Венецуела, въпреки че е била принудена да се укрива. „Демокрацията се крепи на личности, които отказват да мълчат и се борят, въпреки сериозните рискове“, се казва в съобщението на комитета.

Признанието за Мачадо идва на фона на продължаващи спекулации около президента на САЩ Доналд Тръмп, който активно се опитваше да спечели наградата. Тръмп твърдеше, че е приключил „седем войни“ от завръщането си в Белия дом и изтъкваше посредничеството си в примирието в Газа като причина за номинация. Израелският премиер Бенямин Нетаняху публично го номинира, както и други световни лидери, включително президенти на Руанда, Габон, Армения и Азербайджан. В САЩ републиканската конгресменка Клаудия Тени подаде номинация, базирана на ролята на Тръмп в „Сделките от Авраам“. Въпреки това номинациите, подадени след официалния срок 31 януари, не бяха разглеждани за тазгодишната награда, което направи няколко от номинациите на Тръмп недопустими.

Въпреки широкия интерес към кампанията му, експерти и историци подчертаха, че Тръмп има малък шанс да получи наградата. Нина Граегер, директор на Института за мирни изследвания в Осло, отбеляза, че Нобеловата награда за мир се присъжда на личности, които насърчават международното сътрудничество – критерий, който Тръмп не покрива. Асле Свийн, историк, специализиран в наградата, посочи, че неговата дейност, включително пренебрегването на международни институции и въпроси като климатичните промени, още повече намалява шансовете му. Дарън Кю, декан на Школата по мирни изследвания „Джоан Б. Крок“, добави, че макар посредничеството на Тръмп за Газа да е забележително, официалното обявяване на комитета е предхождало примирието, а смесеният му вътрешен и международен опит го прави малко вероятен кандидат.

Тазгодишната награда отиде при Мачадо, като се признава постоянната ѝ защита на демокрацията под режима на Мадуро. Нобеловият комитет похвали усилията ѝ да се противопоставя на авторитаризма и да продължи борбата за демократични права във Венесуела, въпреки сериозните лични рискове. Нейното постижение подчертава постоянния фокус на наградата върху личности, които защитават свободата, спазват демократичните принципи и вдъхновяват другите да действат смело пред лицето на потисничество.