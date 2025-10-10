Удължиха евакуацията в село Николово

Евакуацията на жителите в Николово се удължава с още 24 часа заради продължаващи проверки на състоянието на язовирната стена. Решението обяви кметът на община Русе Пенчо Милков, като подчерта, че мярката е взета с цел пълна гаранция за безопасността на гражданите.

"Необходимо е още време, за да се уверим, че всички движения по стената са напълно спрели. Продължават и измерванията с пиезометри, които ще ни дадат по-точна оценка на ситуацията. В крайна сметка решаваща ще бъде експертната преценка на инженерите, за да гарантираме сигурността и безопасността на жителите", заяви кметът.

На място вече са започнали аварийни укрепителни дейности, които включват спиране на навлизането на влага в тялото на стената, бетониране на фугите и покриване на участъци, в които е възможно да проникне дъждовна вода.

Работата на специализираната комисия, свикана по инициатива на кмета, продължава. В Николово пристигат допълнителни експерти от София, включително геотехник, който ще извърши подробен анализ на състоянието на стената.

"Знам, че е трудно за хората да останат извън домовете си още едно денонощие, но трябва да елиминираме дори минимален процент риск. Сигурността на жителите е наш приоритет", подчерта Пенчо Милков.

Жителите на Николово ще получат официално уведомление за удължаването на срока на евакуацията.

Припомняме, че вчера беше наредено извършване на евакуация на жителите, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк "Липник".