Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб

Гърция се класира на второ място в световен мащаб сред предпочитаните дестинации за почивка в тазгодишните 38-ми годишни награди "Избор на читателите" на Condé Nast Traveler. Япония се класира на първо място, а Гърция е следвана от Португалия, Италия, Испания и Турция, предава eKathimerini.

Това е огромно отличие, тъй като е резултат от общо 757 109 гласа на читателите в тазгодишното проучване на списанието за глобалния туризъм.

Има и големи индивидуални отличия за гръцките хотели, острови и градове. Атина спечели наградата за 12-ия най-добър европейски град, въз основа на цялостната удовлетвореност на посетителите й, докато Наксос беше обявен за най-добрия остров в Европа.

В областта на хотелиерството, проучването раздели курортите от хотелите, като Гърция се отличи и в двете категории. Топ 50 курорта в света включват 10 гръцки обекта, водени от Porto Zante Villas & Spa на Закинтос, а топ 50 хотела включват 10 гръцки, водени от Hotel Grande Bretagne в Атина, докато Euphoria Retreat в Мистрас, на Пелопонес, беше избран за шестата най-добра спа дестинация в Европа.