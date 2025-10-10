Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Погребват граничния полицай, който загина при унищожителното наводнение в Елените на 3 октомври.
Главен боцман Стефан Иванов, който почина на 57 години, е дългогодишен служител на РД "Гранична полиция" - Бургас на гранично-полицейски кораб "Балчик".
По време на спасителна операция в морето край ваканционното селище, управляваната от него бордова лодка се преобърна вследствие на силна вълна.
С още двама негови колеги той извършил обследване на брега в търсене на бедстващи хора. Въпреки оказаната помощ и усилията на медиците, той загина.
