Заради кризата с боклука: Столичната община организира пунктове за доброволци
Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село". Сутринта граждани получиха ръкавици и чували, за да помагат в сметосъбирането.
"Това, което ни казаха от общината е, че има допълнителен отпадък около контейнерите, който ние евентуално можем да помогнем да събираме, за да подпомогнем машинното извозване.Те инструктират тази сутрин да се изхвърля разделно, защото очевидно там организацията си върви с разделното събиране, и другото е, комбинираме боклуците, пакетираме ги, за да може по-лесно да се извозват", казаха граждани пред БНР.
Следобед отново ще бъдат отворени пунктове за доброволци.
Още по темата:
- » Екофондация събра 80 бона и купи два боклукчийски камиона за закъсалите райони в София
- » Държавата предложи помощ за кризата с боклука на София, Терзиев отказа: "Справяме се"
- » Грешките на Терзиев: 4 неудобни въпроса за кризата с боклука в София
Коментирай
Най-четено от Общество
Meteo Balkans пак предупреди: Иде нов циклон, заплашва с наводнения!17:40 05.10.2025 | Времето
Каква е обстановката в област Бургас след наводненията?07:51 04.10.2025 | Общество
Последно от Общество