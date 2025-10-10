Започва смяната на автомобилни гуми - има ли наплив заради застудяването
Изненадващите снеговалежи и застудяването в началото на октомври доведоха до засилен наплив в гумаджийниците в Югозападна България, въпреки че законово зимни гуми са задължителни едва след 15 ноември.
"Сезонът започна с около месец по-рано спрямо миналата година", коментира в "Денят започва" Антон Симеонов, търговец на гуми и автомонтьор.
По думите му организацията е добра, като клиентите носят автомобилите си още сутринта и ги прибират без излишно чакане.
Цените на услугите не са се променили, но при новите гуми се отчита леко поскъпване. Най-търсени са гуми от среден клас, които струват около 150 - 160 лв. за брой.
