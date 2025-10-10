  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +20
Пловдив: +15 / +20
Варна: +14 / +19
Сандански: +17 / +21
Русе: +15 / +19
Добрич: +13 / +17
Видин: +17 / +20
Плевен: +15 / +20
Велико Търново: +14 / +18
Смолян: +8 / +14
Кюстендил: +12 / +18
Стара Загора: +13 / +19

Започва смяната на автомобилни гуми - има ли наплив заради застудяването

  • Сподели в:
  • Viber
Започва смяната на автомобилни гуми - има ли наплив заради застудяването
A A+ A++ A

Изненадващите снеговалежи и застудяването в началото на октомври доведоха до засилен наплив в гумаджийниците в Югозападна България, въпреки че законово зимни гуми са задължителни едва след 15 ноември.

"Сезонът започна с около месец по-рано спрямо миналата година", коментира в "Денят започва" Антон Симеонов, търговец на гуми и автомонтьор.

По думите му организацията е добра, като клиентите носят автомобилите си още сутринта и ги прибират без излишно чакане.

Цените на услугите не са се променили, но при новите гуми се отчита леко поскъпване. Най-търсени са гуми от среден клас, които струват около 150 - 160 лв. за брой.

#гуми

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?