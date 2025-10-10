Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв.?

„Статистика на НСИ показва, че около 30% от разполагаемия доход на ваучерите отива за храна. Това е най-високият дял в ЕС. Около 70% от респондентите в проучването ни казват, че не са склонни да се лишат от храната и нейното качество, за да редуцират разходите си“.



Това заяви пред БТВ Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

„Проучването ни се провежда след дигитализацията на ваучерите за храна. 96% от хората одобряват дигиталните ваучери за храна. Наблюдаваме интересна тенденция – ваучерите се харчат на по-малки суми, а не накуп“, подчерта още Обущарова.



„Нашето предложение, което сме обсъдили и със синдикатите, е ваучерите да бъдат увеличени до 300 лв. Всеки работодател преценява сам колко да отдели. Таванът в момента е 200 лв., 70-80% от работодателите дават толкова на служителите си. За да станат 300 лв., това първо е решение на министерството на финансите и след това на парламента“.

„Работодателите предоставят сумата, но държавата се лишава от данъчните приходи от тези ваучери, но това допринася за изсветляване на доходите на много работещи в България, и от друга страна подобрява събираемостта на ДДС. Те се харчат в рамките на 12 месеца и веднага се завъртат в икономиката“, посочи още експертът.