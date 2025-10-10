Симптомите на новия вариант на Ковид-19 - Nimbus

Новият подвариант на Омикрон, Nimbus (NB.1.8.1), вече доминира в САЩ и макар да не е по-тежък от предишните щамове, може да представлява риск за възрастни, хора с хронични заболявания и със слаб имунитет.

Експертите предупреждават, че най-надеждният начин да се предпазите остава тестването, ваксинацията и своевременното лечение при появата на симптоми.

Nimbus се разпространява бързо, но не е по-тежък от предишните варианти.

Най-честите симптоми:

Възпалено гърло

Висока температура

Суха кашлица

Запушен нос

Умора

Загуба на вкус или мирис (по-рядко от по-ранните варианти)

"За щастие, не наблюдаваме същата тежест, която сме виждали в миналото, особено при хората, които се разболяха в ранните дни на пандемията. Имайте предвид, че това може да се промени по всяко време, в зависимост от различните мутации на вариантите", поясни лекар, цитиран от parade.com и Bulgaria ON AIR.

Пациентите с дълъг Ковид обикновено имат силна умора, липса на енергия, задух и "мозъчна мъгла".

Тъй като симптомите се припокриват с грип и RSV, тестването е единственият сигурен начин да разберете дали имате Ковид-19.

Актуализираните бустери защитават срещу сериозни случаи от почти всички варианти, включително Nimbus и Stratus. Те са част от сезонния модел на вируса и не представляват нова фундаментална заплаха.

Тествайте се при първите симптоми. Останете у дома, за да позволите на тялото да се възстанови. Симптомите обикновено отшумяват за около 5 дни.

Избягвайте близък контакт, за да предотвратите разпространението.

Ако сте с висок риск (възрастни, имунокомпрометирани) или се чувствате много болни, потърсете лекар.

Подкрепете тялото си с почивка и течности.