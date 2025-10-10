Деница Сачева: Законопроектът на ИТН ще бъде преработен

Държавата по никакъв начин не пречи на София, а вината за кризата с боклука е единствено на кмета Васил Терзиев. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в сутрешния блок на bTV.

"Цялостното поведение на Васил Терзиев прилича на човек, чийто GPS все още се лута между PR стратегията и реалността", посочи Сачева. Тя допълни, че столичният кмет не се е постарал да сложи пределна цена, да потърси възможности за мнозинство или да помогне на доброволците.

Критики към управлението на столицата

Депутатът от ГЕРБ подчерта, че става въпрос за управление, като партията ѝ търпи щети и от сглобката, и от настоящата сложна ситуация.

"Нека да е ясно и на местната власт, и на хората, които са се запътили към националната политика – абсолютни мнозинства вече все по-трудно ще има, трябва да се работи в диалог", коментира Сачева.

Тя припомни, че Бойко Борисов е подал ръка на Терзиев, и добави: "Всеки, който се страхува от плаващи пясъци, може да спре да претендира, че ходи по вода".

Темата "Лукойл" и санкциите "Магнитски"

Коментирайки ситуацията с "Лукойл", Сачева заяви, че има много брокери по темата. Тя припомни, че България е част от ЕС и няма как да го заобикаля.

"Асен Василев е много добър експерт по Лукойл и той може да ви каже много за компанията, както и оттам да ви кажат много за него", посочи Сачева.

По думите ѝ предложението на ГЕРБ за промени, свързани с "Лукойл", е продиктувано от стремеж да се защити националният интерес.

Относно санкциите "Магнитски", Сачева коментира, че сигналите от президентството показват партийно лидерство, а не институционалност. Тя припомни, че освен Делян Пеевски, санкционирани са и Васил Божков, и Владислав Горанов.

"Винаги, когато има възможност г-н Борисов казва, че санкциите срещу Горанов са несправедливи", подчерта депутатът във връзка със срещата на Борисов с Тръмп-младши. Тя определи като абсурдни твърденията, че нещо се продава или предлага.

Законопроектът на ИТН ще бъде преработен

Относно спорния законопроект на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс, Сачева категорично заяви: "Текстовете ще бъдат преработени. Тези текстове няма да видят бял свят по този начин".

Тя допълни, че темата трябва да се дискутира, защото не е нормално "под маската на свободата на словото да виждаме вакханалия". Според Сачева законопроектът "не се отнася само до медии, а до всички нас".

Асоциацията на европейските журналисти в България вече реагира на законопроекта, наричайки го мракобесен.

В заключение депутатът заяви, че оставя каламбурите на различните политически лидери на филолозите. "За ГЕРБ държавата е с главно Б", заключи тя.