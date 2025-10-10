  • Instagram
Иво Сиромахов атакува Тошко Йорданов заради "мракобесната поправка в закона"

Известният писател и сценарист Иво Сиромахов публикува остър коментар във Facebook, насочен директно срещу депутата от ИТН Тошко Йорданов, по повод новите законодателни промени, предложени от партията. В своето обръщение Сиромахов демонстративно заявява, че нарушава предлагания закон за личната информация, като открито предизвиква управляващите.

"Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години," започва Сиромахов своя пост.

Сценаристът изразява възмущение от законодателните промени, предложени от ИТН, които предвиждат до 6 години затвор за разпространение на информация от личния живот на човек без негово съгласие. Промените в Наказателния кодекс бяха одобрени на първо четене в правната комисия на Народното събрание на 9 октомври 2025 г., след като бяха внесени само два дни по-рано.

Според информация от медиите, под законопроекта, който Сиромахов критикува, стои подписът на депутата Александър Рашев от ИТН и група народни представители, сред които е и Тошко Йорданов. В мотивите се посочва, че целта е да се защити неприкосновеността на личния живот.

В поста си Сиромахов напомня за обещанията, които ИТН са давали на избирателите: "Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?" и недвусмислено пита Йорданов: "Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?"

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?