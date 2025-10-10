Зеленски: Украйна ще предложи Тръмп за Нобеловата награда за мир, ако спре войната с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, ако успее да осигури прекратяване на огъня с Русия. В изявление пред журналисти на 8 октомври Зеленски подчерта, че Киев ще подкрепи официално номинацията на Тръмп, ако усилията му за посредничество доведат до край на продължаващото пълномащабно нахлуване.

Тръмп неведнъж е обещавал да постигне бързо мирно споразумение между Украйна и Русия и да сложи край на войната, която вече продължава повече от три години и половина. Въпреки това напредък по сделката все още няма, тъй като Москва продължава да отхвърля призивите за примирие и настоява за териториални отстъпки от страна на Киев.

Американският президент не крие желанието си за международно признание и често изтъква ролята си в „приключването на седем войни“ от завръщането си в Белия дом насам. Той дори открито заявява, че заслужава Нобеловата награда за мир. Няколко световни лидери, включително израелският премиер Бенямин Нетаняху, вече изразиха подкрепа за неговата номинация.

В Москва външнополитическият съветник на руския президент Владимир Путин, Юрий Ушаков, заяви пред държавната агенция ТАСС на 10 октомври, че Русия също би подкрепила кандидатурата на Тръмп за отличието. Изявлението дойде малко преди Нобеловият комитет в Норвегия да обяви носителя на Наградата за мир за 2025 г., насрочено за 10 октомври. Все пак, номинациите за тази година са приключили още през януари, което означава, че по-късните подкрепи – включително тези от Киев и Москва – няма да бъдат разглеждани за текущия цикъл.

Първоначалното обещание на Тръмп да прекрати войната „в рамките на 24 часа“ впоследствие бе смекчено, като самият той призна, че процесът се оказал „малко по-труден“, отколкото е очаквал. Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков коментира наскоро, че „импулсът към мир“ е отслабнал след срещата между Тръмп и Путин на 15 август в Аляска, която трябваше да постави основите за преки преговори между Москва и Киев.

Въпреки намерението си да организира лична среща между Зеленски и Путин, американският президент не успя да постигне конкретен резултат. Зеленски отхвърли поканата на Путин за среща в Москва, като заяви, че това е невъзможно, докато руски ракети продължават да поразяват украински градове. Въпреки това той отново изрази готовност да се срещне с руския лидер на неутрална територия, ако подобни разговори могат да доведат до прекратяване на огъня.

Самата среща в Аляска приключи преждевременно, а планираните дискусии за сътрудничество между САЩ и Русия бяха отменени в последния момент. Два месеца по-късно не е постигнат реален напредък и перспективите за мир остават неясни.

Паралелно с усилията си за посредничество между Украйна и Русия, Тръмп преследва и целта да постигне мир в Близкия изток. На 8 октомври той обяви, че Израел и „Хамас“ са се съгласили на първия етап от мирен план, изготвен с посредничеството на САЩ – развитие, което допълнително укрепва образа му на активен миротворец на няколко фронта едновременно.