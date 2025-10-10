  • Instagram
Агресия в "Ергенът"! Инфлуенсърка в сълзи, отстраниха участник

Фитнес инструкторът Радослав е един от новодошлите ергени в имението, но не успя да остане там дори една нощ.

Неуместите му шеги и провокативното поведение направиха неприятно впечатление на няколко от момичетата. А с Габи се стигна дори до инцидент.

След шеговита реплика на нейна страна, той се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Това я разстрои особено много и наложи влизането на хора от продукцията в имението.

Фитнес инструкторът Радослав демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката Габриела и незабавно беше отстранен от „Ергенът: Любов в рая“.

Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано. Габриела получи извинение, а Радослав беше изведен от предаването.

Инцидентът повдигна и по-сериозен въпрос - за насилието и отстояването на лично мнение.

Ана-Шермин бе една от участничките, която реагира светкавично на ситуацията - тя не само успокояваше Габи, но и сподели своя история за домашно насилие в семейството й.

Оказва се, че такова е имало между родителите й. Опитите от страна на майка й да потърси помощ от полицията обаче били осуетявани.

#"Ергенът"

