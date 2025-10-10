Крадат ни парите през телефона

Приемането на еврото в България ще бъде използвано от измамници, а хората, които досега не са използвали единната европейска валута, са по-уязвими, предупреждават от МВР. Най-честите опити за измама ще бъдат през мобилния ни телефон. Измамници ще се опитат да се облагодетелстват, затова хората трябва да спазват прости правила, каза Ивелина Трошанова, началник-сектор “Противодействие на престъпления срещу финансово-кредитната система и компютърни престъпления” към Главна дирекция “Национална Полиция” (ГДНП). Тя участва на форум, организиран от АИКБ и МВР, за възможните измами и фалшификации при приемане на еврото.

Най-много опити за измами се очакват с фишинг имейли, чиято цел е да бъде открадната лична информация за банкови сметки. В Хърватия при приемане на еврото тези измами са били най-чести, обясни Ивелина Трошанова. Другите рискове са свързани с фалшиви обменни бюра за смята на левове с евро, фалшиви онлайн платформи и заблуждаващи съобщения в социалните мрежи, както и телефонни измами.

Най-честите опити за измами се очаква да бъдат изпращане на заблуждаваща информация по имейл или приложение за комуникация чрез мобилни телефони. Измамниците използват социално инженерство, обясни Ивелина Трошанова. Целта им е да създадат доверие и чувство за необходимост от спешни действия от страна на жертвата, а същевременно използването на електронна комуникация прави измамниците анонимни.

Един от възможните елементарни сценарии е жертвата да получи имейл, съобщение в чат приложение, като например Вайбър, или SMS на мобилния телефон. Тези съобщения са с логото на банка. Съобщението включва елемент на спешност, например жертвата трябва да направи нещо, за да бъдат превалутирани пари по банковата му сметка. Това е пълна измама, защото превалутирането ще стане автоматично и хората не трябва да правят нищо. Но в съобщението измамниците може да са написали “моля потвърдете самоличността си” и някакъв линк, който жертвата трябва да отвори. Линкът води до фалшив сайт на банка, а там искат жертвата да попълни лична информация за банкови сметки, пароли, имена. Ако жертвата го направи, реално дава достъп на измамниците до банковата си сметка, пише Труд.

Може да бъде използван и друг сценарий, например жертвата трябва да прехвърли парите си от левова сметка в друга сметка в евро

Измамите с реално присъствие на извършителите обикновено не се правят от един човек, а в схемата всеки има своята роля. Например измамник се представя за фалшив банков или пощенски служител. Измамниците говорят добре, убедително, работят в екип, за да създадат доверие. Може да обяснят на жертвата, че ще съдействат за обмяна на левове срещу евро или ще им дадат по-добър валутен курс.

Възможни са и фишинг атаки, насочени към бизнеса, предупреди Ивелина Трошанова. Например възможно е изпращане на фишинг имейли и след отварянето на изпратения линк измамниците се включват в бизнес кореспонденцията на фирмата. Разбират с какви доставчици работи фирмата и изпращат имейл, в който от името на търговски партньор на фирмата дават банкова сметка, по която да бъде направено плащане. Фирмата превежда пари и те директно отиват при измамниците. Възможно е в търговски обекти с големи обороти в брой да бъдат направени опити за пласиране на фалшиви банкноти. Възможни са и опити за използването на законно работещи фирми за легализиране на мръсни пари.

Най-уязвими за измами са възрастните хора, те са доверчиви и нямат съмнения в хора, които се представят за полицаи, банкови или пощенски служители. Рискът за тях е изключително голям, предупреждават от МВР. Хората с ниска дигитална грамотност също са много уязвими, а често това са възрастни хора. На касиери в малки населени места, които нямат опит да работят с банкноти евро, може да има опити да им бъдат дадени фалшиви банкноти.

От МВР съветват хората да не дават пари на непознати, дори да им предлагат по-изгоден курс за обмяна на левове с евро. При онлайн плащания хората трябва да използват двуфакторна идентификация при всяко плащане. Ако фирма получи по имейл банкова сметка от търговски партньор, по която да преведе пари, е добре по телефон сметката да бъде проверена. В малките магазини може да бъдат сложени машини за разпознаване на фалшиви банкноти. Важно е да се знае, че банките никога не искат лична информация и данни за сметки и пароли не трябва да бъдат попълвани в сайтове в интернет.

Много хора използват мобилния си телефон, за да плащат чрез него в магазини. Това става чрез NFC протокол за плащане с телефон, който използва технология за безжична комуникация в близко поле (Near Field Communication). Така смартфонът обменя данни със съвместим POS терминал само чрез доближаване. За да извършите плащане, трябва да имате включена NFC функция на телефона, да сте добавили дигитална карта в приложение и да доближите гърба на телефона до терминала. Но измамници имат устройства, чрез които могат да прихванат NFC протокола и така да получат достъп до парите на жертвата, предупредиха от МВР.

Затова при всяко плащане е добре да бъде използвана двуфакторна идентификация с пръстов отпечатък на телефона или със сложна парола, съветват експертите. Освен това е добре NFC протоколът да бъде активиран непосредствено преди плащане и след това да бъде спиран. Така измамници няма да могат да прихванат NFC протокола, например в градския транспорт, където хората са много близко един до друг.

През последните месеци има повишаване на случаите на измами чрез чат приложения, като хора получават съобщения, че трябва да превалутират парите си. Този тип престъпления са сложни, тъй като жертвата доброволно предоставя достъп до средствата си, обясни Владислав Донев, началник сектор “Незаконна пропаганда и интернет платформи”, дирекция “Киберпрестъпност”. В тези случаи основата цел на служителите на МВР е преди преводът от сметката на жертвата да бъде осчетоводен парите да бъдат върнати. Има увеличение и на фалшивите новини в интернет, но липсва законодателство в това отношение, каза Владислав Донев.

Има обяви в интернет, с които предлагат за продажба фалшиви банкноти от 50 лв., каза Виктор Стоименов, началника-сектор “Фалшификации” към ГДБОП. В 95% от тези случаи става въпрос за измама, а само в 5% от случаите действително продават фалшиви пари. В повечето случаи хората, които искат да получат фалшиви банкноти, плащат, но не поличават нищо. Или пък първо им дават истински пари с цел след това да поискат по-голямо количество и да бъдат измамени.

През последните месеци има рязко увеличение на фалшивите левови банкноти. Данни на БНБ показват, че през цялата минала година са регистрирани 1229 фалшиви банкноти, докато само през второто тримесечие на настоящата година има 1249 фалшиви банкноти. Най-често фалшифицират банкнотите от 100 лв. и от 50 лв.

Важно е да се знае, че ако у човек случайно попадне фалшива банкнота и той се опита да плати с нея това също е престъпление. Според Наказателния кодекс, който приеме подправен паричен или друг знак и след като узнае, че е такъв, съзнателно го прокара в обръщение като истински, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба до 1000 лв.

В интернет има търсене на фалшиви пари, каза Виктор Стоименов. Престъпниците използват схеми, при които фалшификаторът и купувачът на фалшиви банкноти нямат личен контакт. Например чрез комуникация през интернет купувачът получава инструкция къде да остави парите и след като го направи получава GPS координати откъде да вземе фалшивите банкноти.

Качеството на засичаните в България фалшиви банкноти от 50 лв. и 100 лв. не е много добро. На пръв поглед човек може да се заблуди, но при пипане се усеща, че банкнотата няма релеф. Банкнотите имат холограма и UV мастило, но при внимателен преглед се вижда, че са фалшиви. Защитната нишка на банкнотите е грубо отпечатана.

Фалшификаторите вече използват оборудване, което може да бъде побрано в багажника на един автомобил. Използват лаптоп и обикновен принтер, а има сайтове в интернет, откъдето може да бъдат свалени висококачествени дигитални копия на банкноти.

Присъединяването ни към еврозоната може да бъде използвано за изпиране на мръсни пари и вкарването им в икономиката на страната, предупреди Анелия Ангелова-Тодорова началник-сектор “Изпиране на пари”. Идентифицирани са няколко рискови сектора.

Първият от тях са недвижимите имоти. Например купуват имоти с подставени лица, включително търговски дружества. Или пък взимат банков кредит за покупката на имота, който много бързо връщат с налични мръсни пари, но след това за източник на парите за покупката на имота посочват банков кредит.