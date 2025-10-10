Израел и „Хамас“ постигнаха примирие и сделка за заложниците под медиaцията на Тръмп

Израелският кабинет официално одобри споразумение за прекратяване на огъня и размяна на заложници с групировката „Хамас“, което проправя пътя към края на опустошителния двугодишен конфликт в Газа. Споразумението, финализирано рано в петък сутринта, предвижда прекратяване на военните действия в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в срок до 72 часа след това.

Договорката, постигната с посредничеството на Съединените щати и подкрепена от президента Доналд Тръмп, включва освобождаване на израелски пленници срещу палестински затворници и постепенно изтегляне на израелските сили от анклава. „Правителството току-що одобри рамката за освобождаване на всички заложници – живи и починали“, съобщи канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху в официалния му профил в X.

Решението бележи повратен момент във войната, която отне живота на над 67 000 палестинци, разсели стотици хиляди и въвлече регионални играчи като Иран, Йемен и Ливан. Продължителните сражения обтегнаха отношенията на Израел с неговите съюзници и поставиха на изпитание търпението на Вашингтон, като според информации Тръмп е оказал натиск върху Нетаняху да приеме сделка, която да сложи край на кръвопролитията.

След обявяването на споразумението в Израел и палестинските територии избухнаха радостни тържества. В Газа представителят на „Хамас“ Халил ал-Хая заяви, че движението е получило гаранции от САЩ и други посредници, че боевете окончателно приключват. За мнозина израелци новината донесе дългоочаквана надежда да видят близките си у дома след повече от две години плен.

По данни на израелските власти примирието ще влезе в сила до едно денонощие след ратификацията му. До три дни след началото му се очаква освобождаването на останалите заложници в Газа. Според израелските оценки 20 души все още са живи, 26 се считат за загинали, а съдбата на още двама остава неизвестна. „Хамас“ предупреди, че откриването и предаването на телата на починалите може да отнеме повече време.

След влизането на примирието в сила в Газа ще започнат да навлизат мащабни хуманитарни конвои с храни, медицински доставки и други основни помощи за цивилните, които преживяват катастрофални условия. Цели квартали са превърнати в руини, а стотици хиляди хора живеят в импровизирани убежища.

Въпреки пробива остават редица предизвикателства пред пълното изпълнение на споразумението. Преговарящите все още уточняват списъка на палестинските затворници, които ще бъдат освободени, като „Хамас“ настоява за включване на известни личности и стотици арестувани по време на последните израелски операции. По-широкият мирен план на Тръмп, съставен от 20 точки, включва и нерешени въпроси като бъдещото управление на Газа и статута на самото движение „Хамас“, което продължава да отхвърля изискването на Израел за разоръжаване.

В Израел, Нетаняху се изправя пред съпротива от крайнодесните партньори в коалицията. Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир предупреди, че ще се опита да свали правителството, ако „Хамас“ запази структурата си след примирието. Въпреки това из цялата страна новината бе посрещната с облекчение и радост, особено сред семействата на останалите заложници.

В Хан Юнис, Абдул Маджид Абд Рабо, обикновен гражданин, изрази благодарност за края на „кръвопролитията и убийствата“, като каза, че целият регион приветства примирието. В Тел Авив близки на пленници се събраха на площад „Заложниците“ – дълго време център на протести и молитви – и празнуваха през сълзи. „Не мога да дишам, не мога да опиша какво чувствам... това е невероятно“, сподели пред Ройтерс Ейнав Заугакер, чийто син Матан все още е в плен в Газа.

Въпреки че израелските удари продължиха в четвъртък, броят на жертвите рязко намаля в сравнение с предишните седмици. Местни здравни власти съобщиха за седем загинали при два отделни удара.

Президентът Тръмп се очаква да посети региона в неделя и може да присъства на церемония по подписването на споразумението в Египет. Председателят на израелския Кнесет Амир Охана също го покани да изнесе реч пред парламента – първо посещение на американски президент от 2008 г. насам.

Споразумението беше приветствано от множество държави, както арабски, така и западни, като дипломатически успех за Тръмп. То може да се превърне в значим външнополитически пробив за американския президент, който се зарече да донесе мир както в Газа, така и в разкъсвана от война Украйна.

Междувременно западни и арабски представители се срещнаха в Париж, за да обсъдят следвоенното възстановяване и създаването на многонационални мироопазващи сили, които да гарантират стабилността на Газа. Съединените щати ще изпратят 200 военнослужещи в съвместна мисия с участието на Египет, Катар, Турция и вероятно Обединените арабски емирства. Американски войници обаче няма да бъдат разполагани на територията на самата Газа.

Войната, която започна след изненадващата атака на „Хамас“ срещу израелски градове и музикален фестивал на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души и 251 бяха взети за заложници, преобърна Близкия изток и нанесе огромни щети. Ако бъде напълно реализирано, примирието може да сложи край на най-кървавата глава в съвременната история на региона.