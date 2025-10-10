Парламентът гласува промените в НК за криминализиране разпространението на лична информация

В Народното събрание се разглеждат на първо четене промените в Наказателния кодекс, които криминализират разпространението на лична информация. Депутатите започнаха извънредното заседание в 9:00 часа тази сутрин, а предложенията вече са приети от Комисията по конституционни и правни въпроси.

Проектозаконът, внесен от "Има такъв народ", предвижда затвор до 6 години и глоби между 2000 и 8000 лева за всеки, който разпространява информация за личния живот на друго лице чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин. Това включва данни за личните, интимните и семейните отношения или здравословното състояние.

Предложението позволява използването на специални разузнавателни средства при разследване на такива престъпления, което предизвика сериозни възражения от опозицията.

"Предложеният законопроект е противоконституционен и отваря вратата за цензура," заявяват представители на опозиционните партии.

Аргументи за промените

От "Има такъв народ" обосновават своите предложения с необходимостта от по-сериозна защита в условията на съвременни технологии и социални мрежи. Според тях досегашната гражданско-правна защита вече не е достатъчна.

Извънредното заседание на правната комисия беше свикано само два дни след внасянето на проектозакона, което показва приоритета, който управляващите дават на тези изменения.

Парламентарен контрол

След дебатите по промените в НК, парламентарният контрол ще започне в 11:00 часа с фокус върху екология, инфраструктура и сигурност.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов ще отговаря на въпроси за управлението на отпадъци и замърсяване на реки, включително река Марица и замърсяване на водите на Дунав при индустриална зона "Тегра".

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще дискутира теми, свързани с пътната безопасност, включително проблеми по пътя Русе – Бяла и водоснабдяването в региона.

Сред останалите теми в парламентарния контрол са въпроси към министъра на вътрешните работи Даниел Митов за сигурността и дейността на МВР, както и към министъра на външните работи Георг Георгиев относно подпомагането на българските общности и медии в чужбина.