Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден

Затоплянето, което започна вчера, вече се усеща в цялата страна, въпреки че силният вятър създава усещане за по-ниски температури. Голям антициклон ще определя времето през следващите няколко дни, съобщи в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

"Няма да е вече онзи студ, който беше доста неприятен тези дни", уточни проф. Рачев.

През следващите дни ще се радваме на сравнително сухо и облачно време, с по-висока влажност на въздуха, но и с осезаемо по-високи температури. Минималните и максималните стойности ще се повишат, като през уикенда термометрите ще достигнат над 20 градуса.

Студен фронт идва след топлия уикенд

От понеделник над страната ще премине студен фронт, който във вторник ще доведе до понижение на температурите, без да има съществени валежи. Климатологът прогнозира, че през следващия уикенд може да се очаква по-сериозна валежна обстановка, но като цяло времето ще остане типично есенно.

Циганско лято около Димитровден

По-интересната прогноза е за периода след 20-21 октомври, когато е възможно настъпването на т.нар. циганско лято - кратък период около Димитровден (26 октомври) на стабилно и топло време