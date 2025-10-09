Карлос Насар триумфира с трета световна титла!
Олимпийският шампион Карлос Насар отново покори световния връх!
21-годишният българин стана световен шампион за трети път в кариерата си, след като спечели титлата във вдигането на тежести в категория до 94 кг на първенството във Фьорде, Норвегия.
След трудно начало в изхвърлянето, Насар направи впечатляващо представяне в изтласкването и със сбор от 395 кг се окичи със златния медал.
