Карлос Насар триумфира с трета световна титла!

Олимпийският шампион Карлос Насар отново покори световния връх!

21-годишният българин стана световен шампион за трети път в кариерата си, след като спечели титлата във вдигането на тежести в категория до 94 кг на първенството във Фьорде, Норвегия.

След трудно начало в изхвърлянето, Насар направи впечатляващо представяне в изтласкването и със сбор от 395 кг се окичи със златния медал.