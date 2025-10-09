  • Instagram
Откриха труп в коритото на столична река

Откриха труп в коритото на столична река
Откриха труп в коритото на Горнобанска река, на метри от Околовръстното в София, срещу представителството на "Фолксваген". Това събщиха читатели пред "Телеграф".

На място има екипи на "Криминална полиция", районът е отцепен.

