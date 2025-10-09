Калоян Методиев: Кмете, кмете, ушиха те!

"Кмете, кмете, ушиха те! Пропиля политическия си капитал. Отиде на среща с третия премиер - Желязков. Дадохте обща пресконференция. Желязков каза две важни неща: "Да не се търсят причините за кризата с боклука" и "Боклукът няма политически цвят". И двете са дълбоко грешни и неверни!". Това заяви Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълни:

"Първото за отговорността на ГЕРБ за четирите им мандата в София. Второто е абсолютно невярно и в пряк, и в преносен смисъл. Справка - Италия! Назначаването на правосъдния министър Георги Георгиев за координатор по кризата е цинично и морално нелогично. Съдебната система се разпада! Има го във всички международни доклади. Протести. Съд и прокуратура са във война. Георгиев тръгна да оправя боклука на София. Напомням на Терзиев, че Георгиев беше председател на СОС по времето на Фандъкова. Висш кадър на модела на завладяна община, на ремонт на ремонта, на олигархични зависимости. Софиянци избраха Терзиев, за да изхвърлят този модел, а не да се събира с него. Груби политически грешки!

А по време на тази безумна пресконференция Терзиев също изрече една глупост: "Да не се политизира ситуацията!" Кмете, боклукът е централен политически въпрос за всяко общество от Римската империя насам. Ключов проблем, в който се оглежда икономика, екология, здравеопазване, сигурност, устойчиво развитие. Имам усещането, че Терзиев днес направи стратегическа грешка, за която ще плати висока цена. Не се прави така!

Чистим кофите, помагаме на кмета, но няма да позволим да се употребява обществената енергия и нашата солидарност за нечии политически схеми."