Разсекретен документ: България е сред 32-те мишени за ядрен удар на Путин

България е включена сред потенциалните цели в разсекретен списък с 32 европейски обекта, които Русия може да порази с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, разкриват западни медии, цитирани от "Дейли Експрес". Документите описват военни планове на руските военноморски сили и предвиждат удари по инфраструктура в редица страни от НАТО в случай на разширен световен конфликт.

Според информацията, първоначално публикувана от "Файненшъл Таймс" през август 2024 г., документите съдържат 29 секретни презентации за руски офицери, изготвени преди 2022 г. В тях се посочва, че Балтийският флот трябва да атакува цели в Норвегия и Германия, докато Северният флот ще се фокусира върху отбранителната индустрия във Великобритания, Норвегия и Естония.

Особено тревожно за страната ни е, че в случай на глобална ескалация Владимир Путин разглежда възможността за удари по обекти в Румъния, България и Турция. Тези три държави, разположени по югоизточния фланг на НАТО, са определени като ключови в стратегическите планове на Москва

В списъка на конкретните цели, цитирани от "Дейли Експрес", са включени три обекта във Великобритания – корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес, индустриален комплекс край град Хъл и неразкрита локация в Единбург.

Разкритията идват на фона на продължаващата война в Украйна и многократните ядрени заплахи на Владимир Путин към Запада. Русия вече е разположила тактически ядрени оръжия в Беларус и се е оттеглила от ключови международни споразумения за контрол върху въоръженията.

Въпреки това, в последните дни се забелязват знаци на дипломатическо раздвижване. Кремъл приветства позицията на американския президент Доналд Тръмп, който нарече предложението на Путин за удължаване на договора „Нов СТАРТ“ с още една година „добра идея“. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, това е „основание за оптимизъм“, докато Путин подчерта, че изтичането на договора би имало „дестабилизиращ ефект и би ускорило ядрената надпревара“.

Така, на фона на нестабилната международна среда, включването на България в руския ядрен списък поставя въпроса за сигурността на региона и ролята на страната ни в системата за отбрана на НАТО

