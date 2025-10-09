  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +14 / +15
Варна: +13 / +13
Сандански: +16 / +16
Русе: +12 / +13
Добрич: +11 / +12
Видин: +13 / +13
Плевен: +13 / +13
Велико Търново: +11 / +13
Смолян: +8 / +8
Кюстендил: +13 / +13
Стара Загора: +12 / +13

Гришо се отказа от турнира в Стокхолм, още се възстановява

  • Сподели в:
  • Viber
Гришо се отказа от турнира в Стокхолм, още се възстановява

Стопкадър/TennisTV
A A+ A++ A

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма да участва на турнира в Стокхолм АТР 250, където бе записан за участието и трябваше да направи така чаканото си завръщане, обявиха организаторите.

Той продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул, като той получи тежката травма в мача срещу Яник Синер в осминафинала на Уимбълдън, в началото на юли, когато водеше с 2-0 сета. Димитров се отказа и от участие в Шанхай, където беше заявен.

Мястото на Григор Димитров в схемата на турнира ще бъде заето от американеца Себастиан Корда. Българинът може би се отправя към финал на сезона си, без да се завърне в игра и ще се готви за първия турнир от Големия шлем през 2026 - Откритото първенство на Австралия през януари.

Отсъствието на Димитров в шведската столица ще го свали още в световната ранглиста, тъй като той игра финал миналата година в Стокхолм и ще загуби доста точки.

#тенис #Григор Димитров - Гришо

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?