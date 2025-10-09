Путин призна: Русия беше тази, която свали пътническия азербайджански самолет

Руският президент Владимир Путин призна, че руските въздушни сили са изстреляли ракети по азербайджански пътнически самолет, преди той да се разбие в Казахстан миналия декември, съобщи ТАСС на 9 октомври. Путин заяви, че две ракети са експлодирали на няколко метра от самолета, като осколки са го ударили. Частично той обвърза инцидента с предполагаемото присъствие на украински дрон в района.

Коментарите бяха направени по време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев в Душанбе, където двамата лидери присъстваха на регионална среща. Разговорите се проведоха в резиденцията Кохи Сомон след месеци на напрежение между Москва и Баку.

Самолетът на Azerbaijan Airlines, летящ от Баку към Грозни в Чечения, се разби на 25 декември 2024 г., след като беше принуден внезапно да промени курса си. По-рано разследванията установиха, че руските въздушни сили са отговорни за катастрофата, при която загинаха 38 от 67-те души на борда.

По време на разговорите Путин изрази съболезнования и потвърди, че Москва ще проведе проверка на действията на отговорните служители. Той също така отбеляза, че Русия е „следила“ три украински дрона, които влезли в руска територия в деня на инцидента. Според него той е научил за тези детайли едва преди два дни, а разследването е почти завършено. Путин добави, че ще бъдат предприети всички необходими стъпки, включително потенциални компенсации.

Президент Алиев изрази благодарност за личното внимание на Путин към разследването и за предоставената информация по случая. Това е най-близкото до официално признаване на отговорност от страна на Русия за катастрофата през декември, която силно напрегна отношенията между Баку и Москва.

Срещата идва след телефонен разговор между двамата лидери на 7 октомври, първият публично известен контакт от март насам. Контекстът включва и скорошни напрежения, след като Русия извърши удари с дронове в Украйна по обекти, свързани с Азербайджан, а Баку реагира със затварянето на руски пропагандни канали, задържането на руски граждани и отмяната на културни събития. Освен това Баку обвини руските власти, че са измъчвали двама азербайджански граждани, които по-късно починаха в ареста в Екатеринбург през юни.