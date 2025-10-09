ПОЧИВАМЕ на 31 декември и 2 януари заради еврото

Правителството ще обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за почивни заради еврото. Това става ясно от проект на Решение на Министерския съвет, пуснат в правителствения портал за обществено обсъждане.

Докладът за промяната е на финансовия министър Теменужка Петкова и е във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г. "В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда", пишете в мотивите.



