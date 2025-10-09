  • Instagram
ЕК ще разследва шпионира ли Унгария евроинституции

Европейската комисия (ЕК) започва вътрешно разследване на съобщения в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Това съобщи говорител на ЕК на пресконференця в отговор на въпроси, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Еврокомисарите трябва да следват правилата за поведение и съответните текстове от договора за ЕС, посочи говорителят. Той отбеляза, че правилата предвиждат независимостта на еврокомисарите да бъде извън съмнение, както и те да бъдат напълно независими и нито да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция, да въздържат се от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

По-рано белгийски медии представиха данни от международно журналистическо разследване, според което преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.

През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан.




