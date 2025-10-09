Зърнопроизводителите на бунт, искат оставката на земеделския министър

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви, че започва подготовка за национални протести в защита на българските земеделци. Организацията свали доверието си от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и поиска оставките на министър Георги Тахов, заместник-министър Иван Капитанов и заместник изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Петя Славчева. Причината са неизпълнени ангажименти и липса на воля за решаване на проблемите в сектора, посочват от асоциацията, цитирани от БТА.

НАЗ мотивира исканията си със системни провали - от неправомерни откази за изплащане на средства по екосхемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма, през неадекватни действия срещу неприятелите по царевица и слънчоглед, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването. Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации, подчертават от НАЗ.

Асоциацията настоява за незабавни законодателни промени. На първо място зърнопроизводителите поставят промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като предлагат в него да се въведат дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии и да се решат проблемите с управлението на земи от Държавния поземлен фонд. В Закона за арендата НАЗ иска да се прекрати практиката с краткосрочните договори и да осигури предвидимост за устойчиви практики. Също така да бъдат създадени Закон за браншовите организации и Закон за Аграрната камара, които да създадат реален инструмент за представителство и защита на сектора, както и Закон за кооперациите и кооперативите, който да изгради модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.

НАЗ заявява, че ще отстоява исканията си непоколебимо, докато не бъдат предприети реални действия в полза на сектора, "особено във времена на разклатено обществено доверие към институциите, когато отговорността е по-наложителна от всякога".

Междувременно, други шест земеделски организации обявиха, че излизат на протест в София под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!". Това са Дружество "Български фермерски кооператив" (БФК), Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Сдружение "Обединени български животновъди" (ОБЖ), Сдружение "Обединени земеделски производители" (ОЗП). Протестът ще се проведе пред сградата на представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София. За разлика от зърнопроизводителите те заявяват пълната си подкрепа към министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Целта е да поискаме прозрачност, справедливи и работещи правила, премахване на дискриминационни механизми в подпомагането и гаранции за свободен пазар и продоволствена сигурност, пише в съобщение на организаторите на протеста, съобщава БТА.

Браншовите организации категорично се обявяват против всякакви мерки от страна на държавата, които могат да доведат до рестрикции и ограничаване на свободната търговията и износа на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни. Те настояват също за изсветляване на сектора чрез премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказването на реализация при обвързаната подкрепа.

В своята декларация организациите искат и прекатегоризация на всички животновъдни стопанства с цел привеждане в съответствие с европейската и националната нормативна рамка по отношение на биосигурността, хуманното отношение към животните, безопасността и качеството на произвежданата продукция.

При прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) в България да се спазва принципът на стимулиране, а не на санкциониране на земеделските производители, с цел постигане на максимална възможна подкрепа за всички фермери и животновъди, пише още в декларацията.

Ако исканията на протестиращите не бъдат взети предвид и не се предприемат незабавни стъпки за тяхното изпълнение, те съобщават, че ще продължат с ескалация на гражданските си действия, включително масови прояви и правни стъпки.









