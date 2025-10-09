Екофондация събра 80 бона и купи два боклукчийски камиона за закъсалите райони в София

Два професионални боклукчийски камиона са поръчали от екологичната фондация "Гората.бг" по повод кризата със сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Парите за машините са събрани от дарения, а намерението е след края на кризата да се ползват за разчистване на незаконни сметища.

"Над 500 Човека се обединихме, събрахме към 80 000 лв. и купуваме не един, а ДВА професионални камиона за кризата в боклука в София, а и за цяла България!", обяви председателят Никола Рахнев във фейсбук страницата на фондацията. По думите му камионите ще пристигнат в София от Австрия утре и ще започнат незабавно да помагат.

"Ще извозват десетки тонове боклуци всеки ден, а така ще пазят здравето и нормалната среда за стотици хиляди българи - хора като нас - млади, възрастни хора, деца", посочва той.

Рахнев обяснява, че изборът на камионите е направен по информация от директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци. Цената им е по 51 600 лв.

Първите 80 000 лв. от дарения са събрани само за 20 ч., затова от фондацията снощи изразиха увереност, че недостигащите около 24 000 лв. ще бъдат събрани навреме за доставката.





