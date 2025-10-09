Сателитите на Мъск падат по два дневно на Земята, скоро - и по 5-6

Надпреварата на Илон Мъск да доминира в орбитата на Земята чрез своите сателитни съзвездия поражда сериозен проблем - огромно количество космически отпадъци, които вече започват да се връщат към планетата.

Според известния астрофизик от Смитсоновия институт Джонатан Макдауъл, всеки ден към Земята падат един или два сателита "Старлинк". Той прави калкулацията си пред "ЪртСкай". Макдауъл предупреждава, че този брой ще продължи да нараства.

Тази тревожна статистика подчертава рисковете от бързото запълване на ниската околоземна орбита (LEO) със спътници с нисък срок на годност. От 2019 г. насам компанията "Спейс Екс" изстрелва хиляди такива сателити с помощта на своите ракети за многократна употреба, като в момента в орбита функционират над 8000 "Старлинк" апарата.

Само през 2025 г. "Спейс Екс" е изстреляла повече от 2000 нови сателита, а конкуренти като "Амазон" бързат да наваксат - проектът "Куйпер" на компанията цели да разположи над 3 200 сателита, първите от които вече са в орбита.

"Когато всички съзвездия бъдат напълно разположени, очакваме около 30 000 сателита в ниска орбита ("Старлинк", "Амазон Куйпер" и други) и още около 20 000 на височина около 1000 км от китайски системи", заяви Макдауъл

С нарастващия брой апарати идват и повече "жертви". Сателитите на "Старлинк" имат сравнително кратък живот - около пет години. След това те се насочват обратно към Земята и трябва да изгорят при повторно навлизане в атмосферата.

Но това "изгаряне" поражда нов проблем. Учени предупреждават, че изпаряващите се метали могат да замърсят стратосферата. Някои изследвания дори предполагат, че това може да предизвика верижна реакция, която да увреди озоновия слой.

"Досега отговорите варират от "твърде малък проблем, за да има значение" до "вече сме в беда", казва Макдауъл.

Замърсяването може да се окаже дори по-малката опасност. В доклад от 2023 г. Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди, че до 2035 г. около 28 000 фрагмента от сателити "Старлинк" могат да преживяват повторното навлизане в атмосферата всяка година. Това значително повишава риска човек на Земята да бъде ударен от космически отломки - до 61% годишна вероятност. Доскоро, включително и днес, това се смяташе за почти невъзможно.

В близко бъдеще Земята може да бъде бомбардирана от по пет сателита дневно

Най-лошият възможен сценарий е така нареченият ефект на Кеслер - верижна реакция от сблъсъци между сателити, при която отломките пораждат още повече сблъсъци, превръщайки орбитата в опасно поле от метални фрагменти. Това може буквално да "заключи" човечеството под облак от космически боклук, правейки бъдещите изстрелвания невъзможни.



