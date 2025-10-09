Карлос Насар ще бори за трета световна титла тази вечер

Олимпийският шампион във вдигането на тежести Карлос Насар ще се опита днес да завоюва трета световна титла в три различни категории.

Българинът излиза на подиума в битка за златото с 94 килограма на световното първенство във Фьордe, Норвегия.

Състезанието на норвежка земя ще стартира от 20:30 часа. Насар вече спечели злато до 81 кг. през 2021 година в Ташкент и до 89 кг. в Манама през 2024 г.

Световната федерация по вдигане на тежести обяви нови категории през юни тази година, а щангистът от Червен бряг избра да се състезава в тази до 94 килограма.

При успех тежкоатлетът може да се превърне в 12-ия българин с три златни отличия в този спорт.

Към момента с подобно постижения могат да се похвалят Атанас Киров, Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов, Нено Терзийски Михаил Петров, Севдалин Маринов, Александър Върбанов, Николай Пешалов, Йото Йотов и Златан Ванев. Лидер е Янко Русев с пет златни медала от световни първенства.

Като най-сериозен конкурент на Карлос Насар се очертава Киануш Ростами от Иран, който в момента се състезава за Косово.



