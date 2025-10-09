  • Instagram
Иззеха документи, свързани с потопа на Елените

Иззеха документи, свързани с потопа на Елените

Областна администрация - Бургас
По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас служители на ОД на МВР-Бургас приобщиха към досъдебните производства документи, имащи отношение към причините за наводнението във в.с. "Елените“, при което загинаха 4 души. Документи бяха иззети от Община Несебър, в.с. "Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски регион“. Събран е цялостният комплект от документи, свързани със строежи на сгради и обекти във вилното селище, в това число разрешителни за строеж, планове и оценки, издадени от горепосочените институции. Изследването на документация е необходимо за преценка на действията или бездействия на длъжностни лица, довели до настъпилия вредоносен резултат.

Отделно от гореизложеното, Окръжна прокуратура-Бургас, по реда на общонадзорната дейност, е разпоредила проверка на всички разрешителни за строеж, издадени за обекти във в.с. "Елените“, относимостта им към спазване на нормите на ЗУТ, тяхната реализация и въвеждането им в експлоатация. Ще бъде уточнено дали същите са изпращани по реда на ЗУТ в РДНСК–Бургас и налични ли са произнасяния по тях от контролната инстанция. Кметът на община Несебър трябва да изпрати в Окръжна прокуратура-Бургас поотделно заверени преписи, касаещи изменението на ПУП във в.с. "Елените“, общ. Несебър.

Проверката има за цел да установи дали са налице нередности в издадените разрешителни за строеж и заповедите за изменение на ПУП, свързани с в.с. "Елените“. При установяване на незаконосъобразни индивидуални административни актове Окръжна прокуратура-Бургас, в съответствие със своите законови правомощия, ще предприеме конкретни действия пред съда за прогласяване на същите за нищожни.


