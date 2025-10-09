Държавата предложи помощ за кризата с боклука на София, Терзиев отказа: "Справяме се"

В Министерския съвет се проведе среща за кризата с боклука в София.

"Поканих кмета Терзиев и кметовете на "Люлин" и "Красно село" да поговорим за сътрудничество от страна на държавата за справяне със ситуацията с несъбирания битов отпадък на територията на "Люлин" и "Красно село". Срещата, както специално поисках в началото, не беше с цел да се търсят причините и последиците от създадената ситуация. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Защото боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда. Затова на нашата среща ние предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решение, което, разбира се, няма да е трайно, но ще е достатъчно да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че може да се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото. Министър Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който СО поиска от държавата конкретно решение за това. Ние адмирираме готовността и желанието на СО да се справи с проблема и много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен", каза премиерът Росен Желязков.