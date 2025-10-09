Венци Мицов: Има дъно под дъното, а Има и Такъв Народ...

"Има дъно. Има дъно под дъното. А има и такъв народ... Тоест, има партия, която така се казва. Сега... Не знам дали разбрахте, но днес партията на Тошко и Чорбанката внесла промени в Наказателния кодекс. Ето ги - "от една до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие", сподели Венцислав Мицов.

Музикантът, който е и бивш общински съветник, взе отношение, касаещо вчерашното предложение, което беше и свързано със Слави Трифонов.

Ето какво сподели още Мицов в профила си в официалната мрежа Фейсбук:

"Сега...

Нямаше да реагирам, защото ИТН за мен така или иначе са най-отвратителното нещо, случвало се някога в българската политика.

Само че няма как да не се сетя за песента за Лена, която си беше точно това, срещу което се борят сега тия велики хора.

Спомням си всичките им "скечове", благодарение на които те сега са в парламента.

Щото те програма нямат, те влязоха благодарение на скечове и концерти и ежедневно излъчване в продължение на десетилетия по телевизията в прайм тайм.

Спомням си какви ли не... шегички, от които можете да получите инсулт с който се сетите, касаещи личния му живот. Спомням си как Тошко на парламентарната трибуна в парламента обясняваше, как Мирчев отслабвал с инжекции...

А бе, на мен ли ми се струва, че властта кара хората да изчаткват тотално? Или и вие имате такова впечатление? По силата на тия промени цялата ИТН трябва да влезе в затвора за 6 години. Всички до един.

А Чорбанката трябваше отдавна да е въдворен някъде за психично укрепване и нагревки, след като излезе на пресконференция, каза, че прави ваксина и когато го попитаха дали би си я сложил, отсече - "НИКОГА".

И после се разболя от това, дето не съществува и едвам го оправиха в "Света Анна" в Младост 1.

Да, това го пиша не защото по някакъв начин съм учуден. Това го пиша, за да илюстрирам колко сте зле вие, дето вярвате на подобни хора.

И с това свършвам. ИТН, силно се надявам, ще се накадруват още малко. Ще вземат каквото там им се полага. И после ще се концентрират отново в шоуто.

Обаче, Тошко, колега, я ми кажи - ако не можете вече да се подигравате с личния живот на известните, как точно ще се върнете към професията си на сценаристи? Щото с такива "смешки" си изкарал почти милион от авторски права, като ти гледам данъчната декларация...

Или и това е изнасяне на данни и ще ходя в затвора за 6 години???".



