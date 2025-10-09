  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +17
Пловдив: +13 / +20
Варна: +13 / +15
Сандански: +15 / +20
Русе: +12 / +17
Добрич: +12 / +14
Видин: +13 / +17
Плевен: +13 / +18
Велико Търново: +12 / +17
Смолян: +7 / +12
Кюстендил: +12 / +17
Стара Загора: +12 / +17

Welt: Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим

  • Сподели в:
  • Viber
Welt: Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим
A A+ A++ A

Украйна използва крилати ракети "Фламинго" по време на атака срещу база на ФСБ в Крим, пише Welt, цитиран от ИА ФОКУС.

Три ракети са използвани от Украйна по време на атака срещу база на руското вътрешно разузнаване (ФСБ) в северната част на превзетия Крим.

Според експертът по ракетни технологии Фабиан Хофман от университета в Осло, само две от тях са достигнали целта.

Той смята, че една от ракетите е паднала приблизително на 100 метра от целта.

"На пръв поглед това не изглежда като много добър резултат. Но като се има предвид, че ударите са оставили кратери с диаметър до петнадесет метра, става ясно: липсата на точност се компенсира от огромна мощност", пише изданието.

Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго" и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис. Ако Русия не изпълни исканията, Въоръжените сили на Украйна ще могат да атакуват не само енергийни съоръжения, но и фабрики за оръжие и боеприпаси.

#войната в Украйна #Крим

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?