Симеон II продаде царския дворец в гр. Баня на петролен бос

Симеон Сакскобургготски е продал царския дворец в град Баня, а купувачът е бизнесменът и собственик на "Инса ойл" Георги Самуилов, съобщи "24 часа". Сделката е сключена в края на септември, а продажната цена на сградата, построена през 1929 година по проект на известните български архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов, е 2,5 милиона лева.

Обявата за продажбата на царския дворец в карловското градче се появи през юни и предизвика недоволство сред местните жители. Тогава от сдружение "Заедно за град Баня" изпратиха официално писмо до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова, премиера Росен Желязков и МС, областния управител Христина Янчева и ръководството на община Карлово, в което настояваха държавата да придобие собствеността върху царския дворец и да поеме неговото управление.

"Още не съм взел решение какво да правя с имота. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да го развивам", коментира Георги Самуилов.

Вилата в Баня е сред 6-те частни имота на царското семейство Кобурготски и единствената частна къща, построена от Борис III. Земята, върху която е построена, е била закупена от местните земеделци. Комплексът има още 2 по-малки сгради, предназначени за гости и прислуга. Целият имот е ограден с масивен, висок каменен зид с 2 дъбови ковани порти.

Царската вила е с обща площ на прилежащата земя: 10 598 кв.м., а разгънатата застроена площ на сградите е 1000 кв.м. Всичко е запазено в автентичния си вид, като дворецът разполага с фоайе, трапезария, кухня, винарна, множество спални и бани. Там е и личният кабинет на Цар Борис III. В обявата за продажбата агенцията за недвижими имоти анонсира, че новият собственик може да превърне Двореца в бутиков хотел с високо историческо значение. Цена на имота обаче няма - тя е по запитване.

След отмяната на монархията в България през 1946 г. дворецът в Баня е национализиран от тогавашния режим. До 1998 г., когато бе реституиран имотът, той бе сред основните туристически атракции в община Карлово, но след това постепенно западна и бе затворен за посещения. Интересът към него обаче продължава, посочват още от сдружението.

Вилата е първият дом в България на Симеон Сакскобургготски след окончателното му завръщане в родината, като той и сестра му Мария Луиза със свои гости и приближени често пребивават тук, а Баня е избирателната секция, в която царят гласува.