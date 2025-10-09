Бедствията продължават: Евакуират хора в Русенско, Янтра заля храм в Търново

Паника и тревога обхванаха района на Русе тази сутрин, след като Община Русе активира системата BG-Alert за частична евакуация на село Николово и подготовка за евакуация на Сандрово и град Мартен.

Причината – опасно свличане на земни маси от стената на язовира в лесопарк "Липник", предизвикано от поройните дъждове през последните два дни.

"Свличането е в посока към село Николово. Предприели сме контролирано спускане на нивото на язовира, защото ако се направи твърде бързо, може да наводним Мартен. Ситуацията е много сериозна", заяви кметът на Русе Пенчо Милков.

Евакуация и спасителни действия

По заповед на кмета е започнала евакуация на част от жителите на Николово, както и извеждане на децата от местната детска градина. Осигурени са автобуси и места за настаняване в Русе.

Зала "Арена Русе" вече е превърната във временен център за прием на евакуираните. На място има социални работници и психолози, които помагат на пристигащите хора и организират тяхното по-нататъшно настаняване в хотели и социални услуги.

Опасност от пробив

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост Симислав Михайлов съобщи, че в момента в язовира има 1,1 млн. кубически метра вода, която се източва с 200 литра в секунда, за да се предотврати заливане.

"За мен е много опасно, защото за кратко може да скъса стената", предупреди Михайлов.

На терен

На място следят ситуацията зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на Николово Златан Ванев, както и директорът на "Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов.

Всички налични екипи на полиция, пожарна и гражданска защита са мобилизирани, а достъпът по пътя, преминаващ върху стената на язовира, е забранен.

Обилните валежи през последните дни вече доведоха до критични ситуации в няколко области на страната. В Русе обаче опасността е реална и непосредствена, а властите призовават жителите на Николово, Сандрово и Мартен да следят съобщенията на BG-Alert и да бъдат готови за незабавна евакуация.

Янтра заля входа на храма "Свети 40 мъченици"

Река Янтра излезе от коритото си и заля входа на храма "Свети 40 мъченици" във Велико Търново, съобщава БГНЕС.

След тридневните проливни валежи, нивото на реката се е покачило до критичните 4.5 метра, причинявайки частични наводнения в ниските участъци на старопрестолния град.

Водата стигна до храма

В квартал Асенов, разположен край реката, Янтра е навлязла в двора на средновековната църква "Свети 40 мъченици" – паметник на културата с национално значение.

Дворът е частично наводнен, а входът на храма е под вода.

До пълното изтичане на водата и почистването на наносите, църквата ще остане затворена за посетители, съобщиха от Регионалния исторически музей.

Местните запазват спокойствие

Въпреки тревожната ситуация, жителите на квартал Асенов твърдят, че нямат притеснения за домовете си.

"Янтра си е капризна, но не вярваме да ни стигне до къщите. Всяка година се вдига при дъжд, после спада", казва един от местните жители.

След поройните дъждове

Проливните валежи в региона продължават вече трети ден, а язовирите и реките в Северна България остават под наблюдение. Във Велико Търново е създадена дежурна група за следене на нивото на Янтра и готовност за реакция при евентуално ново повишение.

Храмът "Свети 40 мъченици" е един от най-ценните символи на българската държавност – в него цар Иван Асен II оставя прочутия си надпис за победата при Клокотница. Сега, почти осем века по-късно, величественият храм отново е изправен пред изпитание – този път от природата.