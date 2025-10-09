Отпускат над 90 милиона лева за справяне с бедствията

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика днес заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане във връзка с финансирането на дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от настъпили бедствия в страната.

"За справяне с тези предизвикателствата и адекватна реакция на държавата, от съществено значение е интегрираният подход и тясното взаимодействие на всички отговорни страни – както на държавните институции, така и на неправителствения сектор, доброволните формирования и гражданското общество", заяви министърът в началото на заседанието, цитиран от БТА.



Митов подчерта, че ефективната помощ означава тя да е навременна и адекватна. Министърът призова членовете на комисията да вземат възможно най-доброто и справедливо решение за разпределянето на средствата, с които държавата разполага.

Приоритет за община Царево

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане прие решение, с което предлага на Министерския съвет да одобри разходи в размер на над 90 милиона лева. Над 5 милиона лева са предназначени за пострадалата от наводненията община Царево, съобщи МВР.

Средствата за Царево са във връзка с огромните щети от интензивните валежи през последните дни и продължаващия възстановителен процес за преодоляване на последиците от наводненията през 2023 година. Само през последните дни първоначално предвидените средства за общината са увеличени близо три пъти.



Планове за вилно селище "Елените"

За преодоляване на щетите от пороите и наводнението във вилно селище "Елените" се очакват оценките на компетентните институции на място. Комисията е в готовност да реагира в максимално кратки срокове, съобщиха от МВР.

Бюджет за 2025 година

За тази година утвърдените средства от държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от настъпили бедствия са в размер на 130 милиона лева. От тях 30 процента или 39 милиона лева са предвидени за разходи с превантивна цел.

Министър Даниел Митов обясни, че финансирането на проекти за намаляване на риска от бедствия и преодоляване на последствията, както и предоставянето на средства за извършването на неотложни възстановителни работи и възстановителна помощ, са от съществено значение за областите, общините, малките населени места и гражданите.