Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина
Фасадата на детска градина №12 "Лилия" в столичния ж.к. "Мусагеница" бе преобразена и грейна в пъстри цветове. Приказната картина, озаглавена "Четирите сезона", е дело на младия творец Иван Янков, по-известен в арт средите като Esteo Esteroni. Художникът е изрисувал детската градина по покана на родителското настоятелство Сдружение "За нашите деца - с обич" Проектът е финансиран изцяло със средства, дарени от членуващите в сдружението родители, и постъпления от благотворителните базари, които се организират в детското заведение.
Директорът на 12 ДГ "Лилия" Юлия Георгиева с радост посрещна идеята на настоятелството към градината и подкрепи реализацията на този проект, който дълго ще радва малки и големи.
