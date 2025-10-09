„Недосегаема?“ Урсула фон дер Лайен лесно оцеля при два вотa на недоверие в Европейския парламент

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен безпроблемно оцеля два последователни вота на недоверие в Европейския парламент, като отблъсна едновременно предизвикателства от крайната десница и крайната левица, които можеха да доведат до оставка на целия ѝ състав.

Вотът се проведе в четвъртък след оживени дебати по-рано през седмицата. И двата опита бяха категорично отхвърлени от евродепутатите. Предложението на крайнодясната група „Патриоти за Европа“, внесено от Жордан Бардела, беше отхвърлено с 378 гласа „против“, 179 „за“ и 37 „въздържали се“. Вотът, внесен от Манон Обри от групата „Левицата“, също не успя да събере нужните 361 гласа, като срещу него гласуваха 383 депутати, 133 го подкрепиха, а 78 се въздържаха.

За първи път в историята на Европейския парламент два отделни вота на недоверие се провеждат едновременно. „Патриотите“ обвиниха фон дер Лайен в лошо управление на търговските споразумения между ЕС и САЩ и с Меркосур, както и в провал на миграционната и екологичната политика. От своя страна „Левицата“ я атакува заради мълчанието на Комисията относно действията на Израел в Газа и за това, че пренебрегва социалните и климатичните проблеми в Европа. Въпреки различните си идеологически мотиви, и двете групи заявиха недоволство от „липсата на прозрачност“ в работата на Комисията.

Фон дер Лайен, която не присъстваше лично в Страсбург за гласуването, реагира с кратко послание в социалните мрежи, изразявайки „дълбока признателност за силната подкрепа днес“ и обещавайки да продължи сътрудничеството с Европейския парламент „в името на резултати за всички европейски граждани“.

Резултатът показа стабилната подкрепа, която председателката продължава да получава от центристките и умерени сили. Евродепутатите от Европейската народна партия, Социалистите и групата „Обнови Европа“ се обединиха зад нея, аргументирайки се, че свалянето ѝ би създало излишна нестабилност в ЕС. Същевременно мнозина посочиха, че подобни вотoве се използват все по-често за политически демонстрации, а не за реална промяна.

Това беше вторият вот на недоверие срещу фон дер Лайен през тази година. През юли подобен опит от крайната десница също се провали, като тогава 175 депутати гласуваха „за“, а 360 – „против“. Последният резултат показва дори по-силна позиция на председателката, която този път получи малко повече подкрепа.

Докато предложението на „Патриотите“ спечели едва четири гласа повече в сравнение с юлския вот, опитът на „Левицата“ се оказа още по-слаб, което според анализатори в Брюксел може да означава край на текущата вълна от анти–фон дер Лайен инициативи, поне засега.

Въпреки това, повтарящите се предизвикателства показват дълбокото политическо разделение в Европейския парламент, докато фон дер Лайен започва втория си мандат с натоварена програма и крехки коалиции. Крайнодесните продължават да я атакуват заради миграцията и търговията, докато част от левицата остава недоволна от климатичните ѝ политики и позицията ѝ по конфликта в Газа.

Някои нейни съюзници също поставят условия за бъдещата си подкрепа. Германският социалист Рене Репаси предупреди, че ако фон дер Лайен не изпълни ангажиментите си по социалните и зелените приоритети в рамките на шест месеца, неговата група може сама да внесе нов вот на недоверие.

За момента обаче председателката на Европейската комисия изглежда уверено на поста си - подкрепена от центъра и изправена срещу опозиция, твърде разединена, за да ѝ навреди сериозно.