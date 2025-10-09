ПП-ДБ: Голямото "Д" язди Бойко Борисов, притеснени сме дали ще му издържи гърба

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ отговори днес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обвини опозицията, че "му се катерят по гърба". Според съпредседателя на "Да, България", не опозицията се катери по гърба на Борисов, а "голямото Д" го язди. "Язди го голямото Д и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърбът от това голямо Д", заяви Мирчев в кулоарите на парламента, цитиран от БТА.

Съпредседателят на "Да, България" използва метафората, че институциите в страната са пленени и се управляват от "голямото Д" по пътя той да построи собствена държава. "Борисов е старият златен лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи. Гледа как му взимат партията, няма никакъв контрол върху това", добави Мирчев.



Депутатът посочи днешните промени за "Лукойл" като доказателство в тази посока. Според него, единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Делян Пеевски го язди. "Има действия на ДПС – Ново начало, които не са в интерес на страната ни", коментира Мирчев въпроса с продажбата на "Лукойл", според БГНЕС.

Божанов: Война между институциите

Божидар Божанов, другият съпредседател на "Да, България", също участва в брифинга и коментира развитието на ситуацията. Според него, в началото имаше наместване на властовия ресурс, но сега всичко прераства във война между институции – от боклука в София до ВСС. "Със сигурност има война между ВКС и прокуратурата, след като прокуратурата вкара всичко на калния политически терен. Войната с боклука е война на мафията срещу гражданите", заяви Божанов.

Той добави, че в първото си изречение Борисов се прави, че не знае кой е Таки, а в последното си казва кога Таки си е тръгнал от България. "Всичко това е политическа нестабилност, която се индуцира от тандема Борисов – Пеевски", каза още Божанов.

Спор за заплахите

По отношение на заплахите, Мирчев припомни, че единствената документирана заплаха, която си спомня, е как Борисов заплашва "Еврохолд". Според него това е мутренския стил, по който действа лидерът на ГЕРБ. "Пеевски вчера заплаши репортерки, а Борисов документирано каза в един запис 'Томиславе, на умен човек..', и в същия този запис той обяснява какво ще прави с 'Еврохолд', тъй като те не се съобразявали с него", допълни Мирчев.