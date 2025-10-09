Въздушна линейка транспортира пострадал възрастен човек

В обедните часове днес въздушната линейка пристигна за поредна спасителна мисия в Благоевград. По първоначални данни същата е била извикана заради пациент, настанен в отделението по "Реанимация“ на МБАЛ – Благоевград.

Въздушната линейка кацна в Благоевград заради мъж с тежък мозъчен кръвоизлив

Възрастният човек е претърпял инцидент, като след падане е лекуван в МБАЛ – Благоевград в продължение на няколко дни, но състоянието му се е влошило, поради което е извикана въздушната линейка. Пациентът е с политравми.

Той ще бъде транспортиран до столично лечебно заведение.