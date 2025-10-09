Кога, къде, какво ще има за Деня на народните будители СЪБИТИЯ

Денят на народните будители се отбелязва на 1 ноември и е официален празник на България. На този ден се почитат заслужилите български просветители, книжовници и борци за национално самосъзнание, език и култура. Празникът е въведен през 1922 г. и отново започва да се чества официално от 1992 г. след прекъсване в периода 1945–1992 г.

Кого почитаме на този ден?

Народни будители:

Включва личности от различни епохи – от Възраждането и първите десетилетия след Освобождението до съвременни културни и просветни дейци, като учители и учени.

Личности с принос:

Хора, които със словото и делата си са допринесли за възхода на българската духовност, запазването на националната памет и стремежа към знание.

ХИСАРЯ

По мотив 1 ноември – Деня на националните будители, Община Хисаря афишира самодейността „ Будител 2025 – Да съхраним духа, да вдъхновим бъдещето “. Начинанието е израз на концепцията за публично самопризнание към персони, организации и общности, които със своята активност разсънват духа, популяризират познание и пазят жива културната памет. Инициативата се организира под патронажа на кмета на Община Хисаря Ива Вълчева. " Нашите актуалните будители – учители, културни дейци, доброволци и публични персони, със своя труд и ентусиазъм построяват по-добро бъдеще и съхраняват богатото духовно завещание на нашия район “, акцентира кметът.

Инициативата има за цел да отличи актуалните носители на будителския дух – тези, които посредством обучение, просвета, социална активност и персонален образец пазят полезностите на българската еднаквост и въодушевяват идващите генерации. Номинациите обгръщат необятен набор от области: обучение, просвета и изкуство, общество и гражданска интензивност, както и модерни форми на ентусиазъм, в това число цифрови нововъведения и персонални образци. Специално внимание се отделя на три оценки: „ Млад будител “ – за възпитаник, студент или юноша до 29 години; „ Будител на годината “ – за най-значим принос; и „ Будител по сърце “ – за персонален образец и вдъхновяващо наличие.



Номинации могат да вършат културни организации, просветни институции, просветителни общности и жителите на общината. За задачата е належащо да се изпрати документално предложение до 15 октомври, съдържащо име и малко показване на номинирания, изложение на неговия принос и будителска активност, както и контакт за противоположна връзка. „ Будител 2025 “ е не просто премия – тя е жест на благодарност към тези, които ни припомнят, че духът на будителството не принадлежи единствено на предишното, а живее в делата на днешните вдъхновители “, уверена е Ива Вълчева.



Номинациите ще бъдат прегледани от комисия, която ще излъчи финалистите, като щ има поради тяхната публичната значителност. Оценяването ще се извърши посредством гласоподаване за финалистите, във всяка категория, на страницата на община Хисаря във Фейсбук.



Победителите ще бъдат оповестени на церемониален концерт на 30 октомври от 18:30 ч. в НЧ „ Иван Вазов – 1904 “, гр. Хисаря.

БОТЕВГРАД

Есенният концерт на групата ще бъде на Денят на народните будители! Концертът на БАЛКАНДЖИ тази есен ще се състои на 1 ноември, Денят на народните будители и ще е отново в столичния клуб Mixtape 5.

Денят на народните будители е официален празник, отдаващ почит на българските просветители, книжовници, революционери и културни дейци, които през вековете са съхранили българския дух и национално съзнание. Ден, на който почитаме делото на великите личности като Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други смели и вдъхновени хора, които чрез слово и книжнина са се борели за пробуждането на националните ни ценности. Будители са всички родители, учители, просветители, писатели, учени и хора на културата, които с труда си пазят любовта и знанието за нашата идентичност.

Група БАЛКАНДЖИ изпълнява авторски песни основани на българското народно творчество, като умело ги преплита с рок и метъл елементи. Групата не изпълнява възрожденски песни, но темите за змейове, самодиви, любов, бит и народни приказни герои са неразделна част от тяхното творчество. Не пропускайте БАЛКАНДЖИ и празника, с който се опитваме да припомним колко е важно да съхраним духа на предците си и да го предадем на нашите деца!

Билети ще може да намерите от днес след обяд онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна, както и на входа на клуба в деня на концерта, ако има останали. Включително до неделя, 21 септември цената им ще е 20 лева, а след това от 22 септември и до деня на концерта ще е 25. В деня на събитието цената на пропуските ще е 30 лева. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон. На този концерт деца и младежи до 17 (седемнадесет) годишна възраст, включително, или да получите на входа на клуба. Ако придружителя не е родител декларацията трябва да е нотариално заверена. BGTSC е член на браншовото Сдружение Сцена музика и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!



ВАРНА

Първият рожден ден на създадената от Ваня Вълкова музикална школа „Фолклорно бъдеще“, ще бъде отбелязан с празничен концерт в Добрич. Събитието е посветено на Деня на народните будители, като ще се състои на 1 ноември от 18.00 часа в концертна зала „Добрич“.



Популярната народна певица Ваня Вълкова превръща мечтата си в реалност, като създава школи в два града – Пловдив и Варна. Самата тя ще участва в концерта, както и Музикална школа „Фолклорно бъдеще“ – гр. Варна с ръководител Жени Кесова и Музикална школа „Фолклорно бъдеще“ – гр. Пловдив с ръководител Алис Ахмедова.

Сред участниците в музикалния празника са още 9-годишната Рая Петева от Силистра, Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов, Клуб за народни танци „Жътвари“ с ръководител Мая Бърдарова, Певческа група „Жътвари“ с ръководител Станислава Стефанова, Детска певческа група „Жътвари“ с ръководител Станислава Стефанова, Акордеонно трио „Хармониум“ с ръководител Деян Дженков и Гайдарска школа „Младите гайдари“ с ръководител Калин Стоянов.



Организатор на концерта е ръководителят на „Жътвари“ Мая Бърдарова.



Билетите на цена от 25 лева, се продават на касата на зала „Добрич“, както и в залите на клуб „Жътвари“.

ВИДИН

Народно читалище „Цвят 1870” със съдействието на Регионално управлене на образованието - Видин обявява международен конкурс за есе на тема „БУДИТЕЛИТЕ – СИМВОЛЪТ НА ЕДИН НАРОД ”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Конкурсът се организира по повод Деня на народните будители.

2. Право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас.

3. Литературните творби в обем до 2 стандартни страници да се представят на

e-mail: tsviat@abv.bg

4. Към всяка творба да са посочени

- трите имена на участника, адрес и телефон за контакт;

- клас и учебно заведение.

5. Оценяването ще се извърши от компетентно жури.

6. Творбите ще бъдат класирани в следните възрастови групи:

І група – от V до VІІІ клас

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас

7. Краен срок за представяне на есетата – 28.10.2025г.

8. За всяка възрастова група ще бъдат присъдени І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда.

9. Наградените участници ще бъдат обявени на 03.11.2025г., понеделник,

от 17:00 часа в салона на читалището.

10. За информация: тел. 094/ 601 675; 0879594785

ХАСКОВО

Обявиха Национален конкурс „Народни будители“ 2025 г., посветен на 25 години от създаването на ОП „Младежки център“ в Хасково. Организира се от Община Хасково и културното средище, съобщиха от кметството. Конкурсът е за ученици от 5 до 12 клас. Творческата надпревара ще се проведе в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас. Всеки участник може да се включи с творба/и в следните форми на изява: Мултимедийна презентация /до 20 слайда, формат PPS/ Стихотворение Eсе /до 2 страници/ Данни за участника – име, клас, училище, телефон, e-mail Краен срок: 23.10.2025 г. Тел. за информация: 0889 404417, e-mail: neli_yc@abv.bg Отчитане на резултатите и награждаване: 31.10.2025 г. от 14:30 часа в зала № 202 на ОП „Младежки център“.

ВЪРШЕЦ

Община Вършец организира конкурс за есе и рисунка, посветен на 1 ноември. Учениците от VII до XII клас могат да участват с есе на тема „Будителите – тогава и сега“, а учениците от I до VI клас – с рисунка на тема „Будители, поклон!“.

Конкурсът започва на 7 октомври 2025 г., а крайният срок за предаване на творбите е 26 октомври до 17:00 ч. Творбите могат да се изпратят по имейл на varshetstown@abv.bg или да се предадат лично в Туристическия център във Вършец.

Победителите ще получат грамоти и предметни награди, а награждаването ще се състои на 30 октомври. Всяка творба трябва да съдържа трите имена на участника, клас и училище, както и телефон за контакт.



