София ще бъде домакин на Европейското първенство по волейбол.



Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

С 54 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложението беше прието единодушно.

Очаква се сега Европейската конфедерация по волейбол (CEV) да одобри София за домакин на ЕвроВолей 2026, след като досега Варна беше градът, който трябваше да приеме домакинските срещи на България.