БНБ купи злато за над 2 милиона евро заради въвеждането на еврото

Българската народна банка закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. Информацията бе обявена на официалния сайт на централната банка.

Закупеното количество злато представлява малко над две тона – точно 2053,2 килограма, което е под един процент от брутните валутни резерви на БНБ. Сделките са извършени по пазарни цени, уточняват от централната банка.

На 8 юли 2025 година Съветът на Европейския съюз прие решение за въвеждане на еврото в България. Според правилата на Европейската централна банка при приемане на еврото БНБ следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ.

Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато в съотношение 85 процента към 15 процента. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на централната банка, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Запазване на златния резерв

Целта на закупуването е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ, обясняват от централната банка. По този начин България ще изпълни изискванията на ЕЦБ, като същевременно запази стратегическите си златни резерви непокътнати.

Преходът към еврото остава на график – от 1 януари 2026 година българският лев ще бъде заменен с единната европейска валута след 146 години история на националната валута.