Най-вкусната идея за обяд – лек, питателен и богат на протеин
Ако търсите обяд, който е едновременно вкусен, здравословен и засищащ, без да отнема много време за приготвяне, тази рецепта е точно за вас. Днес ще ви предложа една лесна и супер хранителна идея – салата с пилешко филе, киноа и авокадо.
💪 Защо този обяд е идеален
Тази комбинация осигурява всичко необходимо за балансирано хранене:
Пилешкото филе е отличен източник на висококачествен протеин, който подпомага възстановяването и растежа на мускулите.
Киноата съдържа всички незаменими аминокиселини и е богата на фибри – поддържа ситостта за дълго време.
Авокадото добавя здравословни мазнини, които подхранват клетките и подобряват усвояването на витамини.
Свежите зеленчуци пък внасят нужната доза витамини, минерали и антиоксиданти.
🥣 Необходими продукти (за 2 порции)
200 г пилешко филе
½ чаша киноа (суха)
1 узряло авокадо
1 краставица
1 малък домат или няколко чери доматчета
Шепа спанак или зелена салата
Сокът от ½ лимон
1 с.л. зехтин
Сол и черен пипер на вкус
👩🍳 Начин на приготвяне
Сварете киноата според указанията на опаковката (обикновено 2:1 вода към киноа за около 15 минути).
Изпечете пилешкото филе на тиган с малко зехтин – около 5–6 минути от всяка страна, докато стане златисто.
Нарежете авокадото, краставицата и доматите.
В голяма купа смесете киноата, зеленчуците и нарязаното пиле.
Полейте с лимонов сок, зехтин, сол и черен пипер. Разбъркайте добре.
🌞 Бонус идея
Можете да разнообразявате рецептата, като понякога заменяте пилето с:
печено тофу (за вегетариански вариант),
печена сьомга или риба тон (за омега-3 заряд),
или дори варени яйца – за още по-бърз обяд.
🥑 Тази салата е чудесен пример, че здравословното може да бъде и вкусно. Лека, богата на протеини и готова за по-малко от 30 минути – перфектният обяд за работния ден или за след тренировка.
