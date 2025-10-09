Най-вкусната идея за обяд – лек, питателен и богат на протеин

Ако търсите обяд, който е едновременно вкусен, здравословен и засищащ, без да отнема много време за приготвяне, тази рецепта е точно за вас. Днес ще ви предложа една лесна и супер хранителна идея – салата с пилешко филе, киноа и авокадо.

💪 Защо този обяд е идеален

Тази комбинация осигурява всичко необходимо за балансирано хранене:

Пилешкото филе е отличен източник на висококачествен протеин, който подпомага възстановяването и растежа на мускулите.

Киноата съдържа всички незаменими аминокиселини и е богата на фибри – поддържа ситостта за дълго време.

Авокадото добавя здравословни мазнини, които подхранват клетките и подобряват усвояването на витамини.

Свежите зеленчуци пък внасят нужната доза витамини, минерали и антиоксиданти.

🥣 Необходими продукти (за 2 порции)

200 г пилешко филе

½ чаша киноа (суха)

1 узряло авокадо

1 краставица

1 малък домат или няколко чери доматчета

Шепа спанак или зелена салата

Сокът от ½ лимон

1 с.л. зехтин

Сол и черен пипер на вкус

👩‍🍳 Начин на приготвяне

Сварете киноата според указанията на опаковката (обикновено 2:1 вода към киноа за около 15 минути).

Изпечете пилешкото филе на тиган с малко зехтин – около 5–6 минути от всяка страна, докато стане златисто.

Нарежете авокадото, краставицата и доматите.

В голяма купа смесете киноата, зеленчуците и нарязаното пиле.

Полейте с лимонов сок, зехтин, сол и черен пипер. Разбъркайте добре.

🌞 Бонус идея

Можете да разнообразявате рецептата, като понякога заменяте пилето с:

печено тофу (за вегетариански вариант),

печена сьомга или риба тон (за омега-3 заряд),

или дори варени яйца – за още по-бърз обяд.

🥑 Тази салата е чудесен пример, че здравословното може да бъде и вкусно. Лека, богата на протеини и готова за по-малко от 30 минути – перфектният обяд за работния ден или за след тренировка.