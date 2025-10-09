Българските учители са доволни от професията си, но не и от заплатите си

Учителите в българската образователна система са все по-удовлетворени от професията си и условията на труд, но част от тях все още не са доволни от възнагражденията си. Това показват данните от международното изследване TALIS 2024 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведено сред педагози в 55 държави, включително и България.

Повече удовлетворени, но не и от заплатите

Според резултатите 96% от българските учители са доволни от професията си, което е по-високо от средното за страните от ОИСР (89%). Въпреки това, едва 65% са удовлетворени от заплащането си.

През март минималната учителска заплата у нас достигна 2131 лева, а броят на доволните от възнагражденията си учители се е удвоил спрямо 2018 г., когато те са били само 30%.

Що се отнася до условията на труд, 81% от преподавателите в България заявяват, че са доволни, при средно 68% за държавите от ОИСР.

Учителската професия у нас постепенно възвръща своя престиж. 42% от българските педагози смятат, че професията им е ценена от обществото, което е с 25% повече спрямо 2018 г. и два пъти над средното за ОИСР (22%).

Интересна тенденция е, че учителите в селата са също толкова удовлетворени от работата си, колкото и колегите им в градовете.

Проучването показва и висока степен на колегиална подкрепа. 95% от учителите посочват, че имат добри отношения с директорите, а 90% могат да разчитат на своите колеги. Това създава положителен работен климат и повишава мотивацията в училищната среда.

Младите учители също получават сериозна подкрепа – 97% от тях работят в училища с менторски програми, докато средното за ОИСР е 81%. Делът на начинаещите учители с наставник се е увеличил със 7% от 2018 г. насам.

Освен това 85% от наскоро завършилите педагози оценяват високо качеството на подготовката си, при средно 75% за останалите държави.

Българските учители изпитват и по-малко стрес в сравнение с международните си колеги – 17% срещу средно 19% в страните от ОИСР.

Все повече преподаватели използват и изкуствен интелект в работата си – 22% от тях прилагат AI инструменти за подготовка на часове, обобщаване на теми и създаване на упражнения за учениците.

Въпреки положителните тенденции, предизвикателствата пред българското образование остават. Сред тях са застаряването на учителския състав, нуждата от по-широко въвеждане на дигитални иновации и проблемите с дисциплината в класната стая.

Средната възраст на българския учител е 48 години (при 45 за страните от ОИСР). Дисциплината продължава да отнема време от учебния процес – около 12% от часа се губят за възстановяване на реда. Все пак, само 9% от учителите у нас казват, че често губят значително време заради прекъсвания – два пъти по-малко от средното (18%).

В изследването TALIS 2024 са участвали 3629 български учители от 210 училища в прогимназиален етап. Проучването у нас е координирано от Института по образованието към МОН и е осъществено с финансовата подкрепа на Европейската комисия.