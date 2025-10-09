Десетки наводнени автомобили и евакуирани граждани в Русе след пороя

Интензивните валежи, които се изляха над Русе на 8 октомври, предизвикаха поредица от инциденти и наводнения в града и региона. Екипите на пожарната и полицията реагираха на десетки сигнали за наводнени автомобили, залети помещения и евакуация на бедстващи граждани, съобщи ОДМВР - Русе. Повечето инциденти са свързани с техническа помощ, отводняване и организиране на пътното движение в проблемните участъци. Няма загинали и тежко пострадали граждани.

От ранните часове на деня екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе работиха по редица сигнали за наводнени автомобили и помещения. Между 07:42 и 08:00 часа екип от Втора районна служба изтегли няколко закъсали автомобила на улиците "Братислава" и "Околчица". Малко след това, около 08:09 часа, екипи на полицията и пожарната реагираха на сигнал от улица "Калнъ дере", където два автомобила заседнаха в голяма локва при железопътния прелез. От единия беше изведен възрастен мъж, всички са невредими.

Около 09:00 часа служители на Втора районна служба посетиха адрес на улица "Яне Сандански", където мазета на кооперация бяха залети от дъждовна вода, идваща от препълнен резервоар в района на градския стадион. Случаят беше насочен към служителите на ВиК за активиране на стационарните помпи. Почти по същото време друг екип реагира на сигнал за заседнал автомобил в голяма локва на булевард "Христо Ботев" - улица "Змей Горянин". В автомобила се намираше възрастна жена, пътуваща към болнично заведение. След изтегляне на колата, жената беше транспортирана до болницата.

Драматична евакуация на "Свободна зона"

На булевард "Тутракан", в близост до "Свободна зона", екип на пожарната евакуира румънски гражданин, качен на покрива на своя микробус, заобиколен от вода. Малко по-късно екип с лодка беше повикан за съдействие на общината на булевард "Тутракан", но сигналът беше отменен. Следобед пожарникари бяха изпратени за съдействие на ВиК при отводняване в квартал "Ялта". Вечерта екип реагира и на сигнал за паднало дърво на улица "Цар Самуил", което беше своевременно отстранено.



Нови инциденти късно вечерта

Около 19:00 часа два екипа на пожарната се отзоваха на нов сигнал за бедстващи хора в автомобили на булевард "Тутракан". Кола беше заседнала в дълбока локва. Жената, пътуваща в нея, беше извадена с помощта на служител на ВиК с трактор, а автомобилът беше изтеглен извън водата от екипа на пожарната. Друг гражданин беше евакуиран от пожарникарите до безопасна и действаща автобусна спирка на градския транспорт.

Паднали дървета и активизирани свлачища

Късно вечерта, около 22:00 часа, екип от ССОД - Русе реагира на сигнал за паднало дърво по пътя между село Николово и село Черна вода. Дървото беше отстранено. В ранните часове на 9 октомври, около 04:30 часа, нов сигнал постъпи за улица "Свети Димитър Басарбовски", където активизирало се свлачище повали дърво на пътното платно.

В село Сандрово беше получен сигнал за наводнени дворове и пътно платно. Кметът и доброволци започнаха отводняване с моторни помпи, като екип на пожарната беше изпратен на място за оказване на съдействие. Тази сутрин екипи на пожарната бяха изпратени за съдействие при отводняване на проблемния участък в района на "Свободна зона".