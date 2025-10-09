Бойко Борисов: Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба

Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава кметът Васил Терзиев две години ѝ е плащал. Това заяви днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод задълбочаващата се криза с извозването на боклука в столицата.

"Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна", заяви Борисов, според NOVA.

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху столичната власт, която, според него, "се прави на жертва, след като е била част от схемата".

Борисов припомни кризата от 2009 година

Борисов направи паралел със ситуацията от 2009 година, когато той е бил кмет на София. "Когато затвориха депото в Суходол – това беше криза. Купувахме балиращи машини, карахме бали из цяла България, търсехме къде да ги депонираме. Това беше борба", заяви той.

"А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призова всички, които говорят за "мафия" в отпадъците, да отговорят на въпроса: ако наистина има такава, защо две години са ѝ плащали?

Коментар за "Лукойл"

Борисов коментира и потенциалната продажба на рафинерията "Лукойл". Той изрази мнение, че в случай на продажба, службите и Министерският съвет трябва да проверят бъдещия купувач.

"Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха мафията", заяви той.

Отрече контакти с криминални фигури

Борисов категорично отрече да има каквито и да било контакти с криминални фигури, каквито обвинения получи.



"Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Вчера дори призовах кмета и Георги Георгиев да изпратят доброволци затворници и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов", каза Борисов.

"Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане", допълни лидерът на ГЕРБ.

Вчера Борисов предложи на кмета Терзиев да внесе в парламента извънреден закон за решаване на кризата с боклука, като обеща подкрепа от всичките 66 депутати на ГЕРБ. Днешните изявления обаче показват значително по-остър тон към столичния кмет.