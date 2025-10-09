Влизаме в ново измерение на виртуалното приключение - „Tron: Арес“ от този петък в кината

Готови ли сте за ново измерение на виртуалното приключение? От този петък, 10 октомври, култовата поредица Tron се завръща в кината с Tron: Арес – епично продължение, което пренася сблъсъка между човека и автономните програми от битовете на дигиталния свят директно в нашата реалност. Режисираният от номинирания за „Оскар“ Йоаким Рьонинг и с участието на носителя на „Оскар“ Джаред Лето, филмът обещава вълнуващ киноспектакъл, който съчетава зрелищна визия и бомбастичен екшън, с емоционална драма и философска рефлексия за границите между технологията и човешката същност.

Наред с поразяващата визия, един от най-важните елементи за успеха и популярността на Tron франчайза, без никакво съмнение, е музиката. В Tron: Арес забележителното наследството на Daft Punk е продължено по неповторим начин от неподражаемите Nine Inch Nails. В ексклузивно видео зад кадър екипът на филма споделя за „божественото съчетание“ и как мелодиите и ритъмът на NIN издигат драматургията и внушението на всяка сцена до ново измерение.

В Tron: Арес се сблъскваме със забележително напреднала и интелигентна програма, известна като Арес (Лето). Проектиран до съвършенство и разработен с най-съвременни технологии, далеч надхвърлящи типичния изкуствен интелект, Арес получава извънредна и опасна мисия. По неочакван, доскоро смятан за невъзможен начин, той е прехвърлен в непознатия за него физически свят, където трябва да се изправи срещу мистериозна заплаха и да изпълни задачата си, която може да промени хода на човечеството.

Режисьор на Tron: Арес е Йоаким Рьонинг (Кон-Тики, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар), а сценарият е на Джеси Уигътоу, по идея на Дейвид ДиДжило и Джеси Уигътоу, и по образи, създадени от Стивън Лисбъргър и Бони МакБърд. Продуценти са Шон Бейли, Джъстин Спрингър, Джаред Лето, Ема Лъдбрук, Джефри Силвър и Стивън Лисбъргър. В ролите са Джаред Лето, Грета Лий, Евън Питърс, Хасан Минхадж, Джоди Търнър-Смит, Камерън Монаган, Джилиан Андерсън, Джеф Бриджис и др.

Бъдещето настъпва с Tron: Арес от този петък, 10 октомври само в кината на 3D, 4DX и IMAX 3D.



