Топ дипломатът на ЕС: Без Запада Украйна няма шанс за победа срещу Русия

Висшият представител на ЕС по външните работи Кая Калас подчерта, че Украйна няма да може да постигне победа над Русия без продължаваща международна подкрепа. В интервю за германския вестник Zeit Калас отбеляза критичната необходимост от постоянна и силна помощ за Киев.

Калас изрази увереност в способността на Украйна да възстанови териториите си, припомняйки коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който остава оптимист относно връщането на контрола на Украйна върху международно признатите й граници. „Украинците имат волята да го направят,“ каза Калас. „С продължаваща подкрепа те могат да освободят повече територии и да отблъснат руските войски още по-назад. Но това не може да се постигне само от украинците, затова увеличаването на международната помощ е абсолютно необходимо.“

Тя подчерта, че военната сила на Украйна пряко се отразява на нейното влияние на преговорната маса. Отразявайки хода на войната, Калас отбеляза, че руските сили са окупирали едва около един процент от украинска територия през последните 1000 дни, въпреки големите загуби, които са понесли.

Калас също предупреди, че Русия разчита на изтощение и предполага, че може да издържи повече време от Европа. „Путин вярва, че има повече издръжливост от европейците, но се заблуждава,“ каза тя. „Войните приключват, когато една от страните изчерпи ресурсите си. Днес руската икономика е под огромно напрежение.“

Междувременно Тръмп заяви, че остава уверен в способността си да помогне за разрешаване на конфликта, сигнализирайки за продължаваща ангажираност на САЩ заедно с европейската подкрепа за Украйна.