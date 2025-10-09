Трета къща се е срутила при свлачищата в Свищов

Проливните дъждове доведоха до свлачища в Свищов, в резултат, на които две къщи пропаднаха.

Къщата е на ръба, има отчупени мазилки. Вчера имаше незабавна евакуация на петчленно семейство, което обитава къщата. Електрозахранването е прекъснато. Веднага след това получихме и сигнал за втората къща, която е напълно срутена. Тя е необитаема вече. Хората са изведени и са настанени в общински жилища, обясни Генчо Генчев, кмет на община Свищов в ефира на БНТ.

Проблемът е изключително сериозен. И тази сутрин виждаме, че голяма част от ската става активен, добави той.

По думите му към момента не се налага евакуацията на други къщи. "Прави се всекидневен оглед на този участък. При евентуална опасност хората ще бъдат изведени. Хората по улиците са предупредени, ако видят нещо притеснително - веднага да сигнализират", каза още кметът на Свищов.

Генчо Генчев отбеляза, че снощи трета къща се е срутила. "Половината къща е срутена и е попаднала в двора на друга къща. Уведомен е собственикът на имота, тъй като там не е имало живеещи", поясни той.

Днес предстои да бъде направен оглед от специалисти, ситуацията е критична, на няколко участъка има пропадания, около 4-5 метра е отводняването на терена. Трябва да спре да вали, за да може този скат да спре да се овлажнява, посочи още кметът на Свищов.