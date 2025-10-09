  • Instagram
Колко струва един имот на "Елените"?

Колко струва един имот на "Елените"?
„Традиционно цените на имотите на „Елените“ са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв. м.", съобщи за бТВ брокерът Таня Иванова.

Тя информира, че причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите.

Имотите се купуват предимно от руско говорящи граждани.

Причината е, че масово българите се притесняват да купуват имоти на акт 15.

"Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти", поясни Таня Иванова.

